В Україні скасували карантин через COVID-19

Медики кажуть, що Україна досить гідно впоралася із пандемією.

В Україні від 1 липня 2023 року скасували карантин, який встановили з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Про це йдеться у постанові КМУ оприлюдненій на Урядовому порталі.

"Відмінити з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 р. на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться у документі.

Нагадаємо, офіційно Україні було зареєстровано 5,5 млн випадків захворювання, але об’єктивно ця цифра буде більшою.

Зазначимо, що скасування дії карантину та режиму надзвичайної ситуації не означає, що вірус зник. Так, у період від 12 до 18 червня цього року в понад 1300 людей, серед яких 102 дитини і 25 медиків, зафіксували коронавірус. Таку статистику оприлюднив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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