В Україні школярів та студентів хочуть відправити на "дистанційку": коли діти залишаться вдома

В Україні школярів та студентів хочуть відправити на "дистанційку": коли діти залишаться вдома

Запровадити таку форму навчання планують із 27 січня по 25 лютого.

В Україні через спалах коронавірусної інфекції учнів 5—11 класів, а також студентів рекомендують перевести на дистанційне навчання.

Про це повідомили на сайті уряду України.

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Міністерство освіти і науки надіслало до навчальних закладів листи з рекомендаціями відправити учнів 5—11 класів на “дистанційку”. Крім того, на віддалену чи змішану форму навчання просять відправити і учнів професійно-технічної освіти.

З дому доведеться навчатись і студентам вищих навчальних закладів. Запровадити таку форму навчання планують із 27 січня по 25 лютого.

“Незалежно від епідемічної ситуації, відвідування закладів освіти здобувачами дошкільної освіти, учнями спеціальних закладів освіти та 1—4 класів ЗЗСО дозволяється. У листах зазначено, що необхідно провести додаткову роз’яснювальну роботу з колективами закладів щодо організації освітнього процесу в умовах карантину, а також організувати інформування працівників і здобувачів освіти про заходи, спрямовані на запобігання поширенню хвороби COVID-19”, — додали на урядовому сайті.

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