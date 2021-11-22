В Україні послаблять карантинні обмеження на проїзд у громадському транспорті

В Україні послаблять карантинні обмеження на проїзд у громадському транспорті

Однак ситуація з міжрегіональним сполученням не зміниться — потрібен повний курс вакцинації або ПЛР-тест.

В Україні планують послабити обмеження на проїзд у громадському транспорті. У МОЗ повідомляють, що з таким зверненням до уряду звернулися мери міст України.

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Відтак, до громадського транспорту тепер пускатимуть більше пасажирів. За словами міністра, це пов'язано з настанням холодів, адже людям доводиться довго очікувати на зупинках, що може спричинити нову хвилю захворюваності на гострі распіраторні недуги.

"Ми переходимо на такий етап, що пандемія стає пандемією невакцинованих людей і плюс вакциновані не повинні страждати через невакциновані", - сказав Ляшко.

Ляшко також наголосив, що попри перехід кількох регіонів до "жовтого" рівня епідемічної небезпеки, до автобусів і потягів міжрегіонального значення всеодно пускатимуть лише з повним курсом вакцинації, негативним ПЛР-тестом або довідкою про нещодавнє видужання від ковід.

Нагадаємо, ситуація з захворюваністю на коронавірус в Україні стабілізується. Так, протягом останні кількох днів зменшилася кількість зайнятих ліжок із киснем, а виписування почали переважати над госпіталізаціями.

Читайте також:

В Києві на бульварі Перова хлопець, який втікав від бійки , трагічно загинув під колесами авто.

, трагічно загинув під колесами авто. "Неодноразово обіцяли від 2008 року": Кулеба пояснив, що перешкоджає вступу України до НАТО.