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В Україні понад 34 тисяч нових заражень COVID-19 та 255 смертей за добу: статистика на 8 лютого

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В Україні понад 34 тисяч нових заражень COVID-19 та 255 смертей за добу: статистика на 8 лютого

Associated Press

Недуга атакує українців.

За минулу добу, 7 лютого, в Україні зафіксовано 34 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.  З них дітей – 3 095, медпрацівників – 955.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Також за минулу добу: 

◾️ госпіталізовано – 2 168 осіб

◾️ летальних випадків – 255

◾️ одужало – 15 193 особи

За весь час пандемії в Україні: 

◾️  захворіло – 4 341 790 осіб

◾️  одужало –  3 696 285 осіб

◾️  летальних випадків – 101 647

◾️  проведено ПЛР-тестувань – 18 672 736

За даними відомства, 63 919 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 19 526 людей, другу дозу – 28 877 людей, додаткову дозу отримали 543 людини, бустерну дозу – 14 973 людини.

Ліки від коронавірусу надаватимуть безкоштовно за призначенням лікаря | Новини України

Ліки від коронавірусу надаватимуть безкоштовно за призначенням лікаря | Новини України

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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