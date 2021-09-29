В Україні очікують різке зростання захворюваності на коронавірус: вчені назвали дату

В Україні очікують різке зростання захворюваності на коронавірус: вчені назвали дату

Уже в жовтні добова кількість захворілих буде перевищувати 10 тисяч.

В Україні зростає кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Вчені прогнозують понад 10 тисяч випадків інфікування на день.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

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“Поточна хвиля коронавірусної хвороби в Україні надалі зростатиме. Наразі кількість нових хворих, госпіталізацій, зайнятих ліжок із киснем та летальних випадків вдвічі перевищує минулорічні показники за аналогічний період. Високим лишається число госпіталізованих дітей та осіб віком від 18 до 34 років”, — розповіли в МОЗ.

В НАН України прогнозують, що ситуація і далі буде погіршуватися.

29 вересня — 5 жовтня: кількість нових випадків щодня становитиме 8100 — 8326 осіб.

6—12 жовтня: 10 002 — 11 599 осіб.

Більше за інших під ударом коронавірусу зараз знаходиться Чернівецька область. Там уже кількість ліжок в лікарнях зрівнялося з піком захворюваності минулого року. Непроста ситуація зараз також в Харківській і Луганській областях.

Нагадаємо, що після одужання у кожного третього можуть проявлятися симптоми COVID-19.

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