В Україні не залишилось областей у "помаранчевій" зоні: регіони поділено на "жовті" та червоні" (список)

В Україні не залишилось областей у "помаранчевій" зоні: регіони поділено на "жовті" та червоні" (список)

Відтепер до "жовтої" зони входить найбільша кількість областей України.

Від сьогодні, 16 грудня, більшість областей України вийшли з "помаранчевої" зони. Відтепер країна поділена на "жовту" та "червону" зони епідемічної небезпеки.

Про це стало відомо зі статистичних даних на сайті МОЗ.

Відтак, тепер до "жовтої" зони входить найбільша кількість областей України. Серед них:

м. Київ,

Дніпропетровська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська.

Чернівецька,

Донецька,

Вінницька,

Хмельницька,

Закарпатська,

Одеська.

"Червона" зона наразі налічує 8 областей:

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Черкаська,

Чернігівська.

Нагадаємо, раніше керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко припустив, що Вінницька і Хмельницька області вже найближчим часом можуть вийти з "червоної" зони адаптивного карантину. Зважаючи на оновленні карантинні зони, його прогноз справдився.

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