В Україні Ляшко розповів, коли чекати на пік захворюваності COVID-19 і коли країна може вийти з карантину

За його словами, коронавірус може ослабнути після того, як вакцинуються 70% населення.
Якщо в Україні вакцинуються як мінімум 70% дорослого населення, карантинні обмеження можуть зняти.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише "Інтерфакс-Україна".
Так, наша країна може піти шляхом Великої Британії і Скандинавських країн, які після вакцинації більшої половини населення скасували карантинні обмеження.
"Як мінімум 70% вакцинованих дорослого населення дозволить нам запобігти поширенню коронавірусної хвороби і зменшити кількість госпіталізацій... Якщо ми сьогодні вакцинуємо понад 70% населення повним курсом вакцинації, ми зможемо піти шляхом Великої Британії, а також Скандинавських країн, які скасовують карантинні обмеження вже зараз", — зазначив Віктор Ляшко.
Він також додав, що пік захворюваності на коронавірус в нашій країні аж ніяк ще не настав. Він може статися на початку наступного року. Однак уберегти від нього, за словами міністра охорони здоров'я, може масова вакцинація.
Нагадаємо, що Україна посідає третє місце у світі за кількістю смертей від коронавірусу.