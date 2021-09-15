В Україні лікар-інфекціоніст розповів, навіщо робити ІФА-тести на COVID-19

В Україні лікар-інфекціоніст розповів, навіщо робити ІФА-тести на COVID-19

Він допомогає визначити відповідь організму на вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Визначити, чи є у людини антитіла до коронавірусу можна за допомогою ІФА-тесту.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук.

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За його словами, тест дозволяє дізнатися, чи є у людини імунітет до COVID-19. Він показує наявність і якість антитіл в його організмі.

“ІФА-тест на антитіла є тестом, по якому люди орієнтується, мають вони імунітет до вірусу чи ні. Однак треба звертати увагу на титр антитіл. Якщо високий титр, тоді він дає чіткий результат. Якщо титр не високий, то антитіла можуть бути або не зафіксовані, або не досить чітко визначені... Дізнатися ж титр антитіл можна за допомогою ІФА-тесту на антитіла”, — розповів він.

Тест також допомагає визначити відповідь організму на вакцинацію від коронавірусної інфекції — якщо вакцина засвоїлася в організмі людини, тест дасть “адекватну відповідь”.

“Якщо організм відповів добрим синтезом антитіл, якщо вакцина була якісна, не протермінована, організм був у доброму стані фізичному, і печінка, і білок синтетична функція працювала добре, тоді буде адекватна відповідь ІФА-тесту на антитіла” — додав Ігор Гайдук.

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