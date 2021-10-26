В Україні інфекціоністка розповіла, кому необхідно робити третю дозу вакцини від COVID-19

Здоровим людям робити третю дозу вакцини немає потреби.

Третю дозу вакцини від коронавірусу необхідно робити пацієнтам із імунодефіцитом. Здоровим українцям робити бустерну вакцину немає потреби.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказала лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.

"Я згодна з міжнародними організаціями, які кажуть, що її (бустерну дозу, — ред.) потрібно вводити особам з імунодефіцитними станами. Тільки в нас імунодефіцит приклеюють до всіх на світі. Імунодефіцит — це, зокрема, в онкохворих та інших. В них, зазвичай, слабо йде вироблення антитіл. Тоді треба", — розповіла Ольга Голубовська.

Вона також додала, що здоровим людям робити третю дозу вакцини немає потреби.

"Два експерти FDA (Федерального агентства з контролю якості продуктів і ліків, — ред.) вийшли з організації й написали статтю в авторитетному журналі Lancet про те, що вони були проти робити бустерну дозу всім підряд, особливо молодим людям. Тому що ті докази користі, які були надані, недосконалі. Є певна небезпека. Тому на сьогодні про бустер у нас тільки групам ризику", — сказала вона.

Нагадаємо, що мутація нового і набагато небезпечнішого штаму від COVID-19 "Дельта" вже активно поширюється територією України.

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