В Україні дозволили випробування ліків від COVID-19: що це за препарат і в яких медзакладах

Випробовувати ліки будуть у двох медзакладах України: в Києві та Івано-Франківську.
Перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда підписав наказ №62, який дозволив в Україні проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для лікування коронавірусу.
Відповідний наказ від 13 січня опублікували на сайті міністрества.
"Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19)", — йдеться у наказі.
Як зазначається у додатку до документа, випробовувати будуть порошок альтеплазу і розчинник для приготування розчину для ін’єкцій/інфузій.
Йдеться про про відкрите рандомізоване дослідження фази IIb/III із послідовним адаптивним безперервним дизайном, що проводяться в паралельних групах, для оцінки ефективності та безпеки щоденного внутрішньовенного введення альтеплази курсом до 5 днів на додаток до стандартної терапії у порівнянні із застосуванням тільки стандартної терапії у пацієнтів з гострим респіраторним дистрес-синдромом (ГРДС), викликаним інфекцією COVID-19.
Випробовувати ліки будуть у двох медзакладах:
- Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради, терапевтичне відділення №1.
- Київська міська клінічна лікарня №17 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), блок інтенсивної терапії.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я підписало угоду на закупівлю препарату "Молнупіравір", який використовується для лікування COVID-19. Цей препарат уже зареєстрували для використання Велика Британія, США, ЄС. Їх використовуватимуть, зокрема для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.
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