В Україні дозволили випробування ліків від COVID-19: що це за препарат і в яких медзакладах

В Україні дозволили випробування ліків від COVID-19: що це за препарат і в яких медзакладах

Випробовувати ліки будуть у двох медзакладах України: в Києві та Івано-Франківську.

Перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда підписав наказ №62, який дозволив в Україні проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для лікування коронавірусу.

Відповідний наказ від 13 січня опублікували на сайті міністрества.

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"Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19)", — йдеться у наказі.

Як зазначається у додатку до документа, випробовувати будуть порошок альтеплазу і розчинник для приготування розчину для ін’єкцій/інфузій.

Йдеться про про відкрите рандомізоване дослідження фази IIb/III із послідовним адаптивним безперервним дизайном, що проводяться в паралельних групах, для оцінки ефективності та безпеки щоденного внутрішньовенного введення альтеплази курсом до 5 днів на додаток до стандартної терапії у порівнянні із застосуванням тільки стандартної терапії у пацієнтів з гострим респіраторним дистрес-синдромом (ГРДС), викликаним інфекцією COVID-19.

Випробовувати ліки будуть у двох медзакладах:

Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради, терапевтичне відділення №1. Київська міська клінічна лікарня №17 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), блок інтенсивної терапії.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я підписало угоду на закупівлю препарату "Молнупіравір", який використовується для лікування COVID-19. Цей препарат уже зареєстрували для використання Велика Британія, США, ЄС. Їх використовуватимуть, зокрема для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

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