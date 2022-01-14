В Україні дозволили клінічні випробування нових ліків проти коронавірусу

В Україні дозволили клінічні випробування нових ліків проти коронавірусу

Досліджувати будуть порошок альтеплазу і розчинник для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій.

В Україні Міністерство охорони здоров’я дозволило проводити клінічні випробування лікарського засобу проти коронавірусу.

Про це йдеться в наказі МОЗ України.

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Так, досліджувати, зокрема, збираються порошок альтеплазу і розчинник для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій.

"Відкрите рандомізоване дослідження фази IIb/III із послідовним адаптивним безперервним дизайном, що проводяться в паралельних групах, для оцінки ефективності та безпеки щоденного внутрішньовенного введення альтеплази курсом до 5 днів на додаток до стандартної терапії порівняно із застосуванням тільки стандартної терапії у пацієнтів з гострим респіраторним дистрес-синдромом (ГРДС), викликаним інфекцією COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) 22 грудня, схвалило перші пігулки проти COVID-19 "Паксловід" (Paxlovid), розроблені американською фармкомпанією Pfizer.

Крім того, в Ізраїлі вчені проводять клінічні випробування препарату проти коронавірусу під назвою Amor-18. Під час другого етапу досліджень всі 18 людей, які приймали ліки, одужали.

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