В Україні дозволили бустерне щеплення від коронавірусу для вакцинованих дітей від 12 років

Бустерну дозу підлітки можуть робити через 6 місяців після завершення первинного курсу вакцинації, кажуть в МОЗ.

В Україні дозволили першу бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для всіх дітей віком 12-17 років.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Бустерну дозу підліткам рекомендують через 6 місяців після завершення первинного курсу вакцинації. Якщо дитина, з медичних показань, отримала додаткову дозу вакцини, то бустер вводять через 3 місяці після отримання додаткової дози", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначають, що для бустерного щеплення дітей віком від 12 років потрібно використовувати тільки мРНК-вакцину, яка схвалена до використання у цій віковій групі (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer).

Люди віком від 18 років, які завершили первинний курс вакцинації проти COVID-19, також можуть отримати бустерні щеплення.

"Перший бустер – якщо пройшло понад 5 місяців після вакцинації другою дозою дводозної вакцини або однією дозою однодозної. Другий бустер – через 4 місяці після отримання першого. Щепитися можна безоплатно в будь-якому пункті або центрі вакцинації," – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві за минулий тиждень виявили 725 випадків коронавірусу, наймолодшій інфікованій - 3 місяці, найстаршому хворому - 92 роки.

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