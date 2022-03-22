В Росії заявили про "несподіваний український слід" у пандемії COVID-19 (відео)

В Росії заявили про "несподіваний український слід" у пандемії COVID-19 (відео)

Під час заяви одного з представників "ЛДПР" інший не зміг стримати емоцій.

У пандемії коронавірусу в Росії знайшли "несподіваний український слід". Такого висновку дійшли депутати "ЛДПР".

Відео із заявою Андрія Діденка поширили російські засоби масової пропаганди.

Він каже, що це було окремим напрямком дослідження в українських біологічних лабораторіях, які фінансуються Пентагоном.

За словами представника "ЛДПР", гроші виділялися на поширення COVID-19 через "перетинчастокрилих, рукокрилих кажанів та гризунів".

"Несподівано ми з вами починаємо спостерігати, що справа поширення коронавірусу останні кілька років проявляється, виявляється чітко український слід. Оскільки це було окремим напрямом дослідження у цих біологічних лабораторіях, що фінансуються Пентагоном на поширення ковіду, всіх інфекцій SARS, на всіх видах перетинчастокрилих, рукокрилих кажанів, гризунів", - сказав російський депутат.

Під час фантазійної заяви представника "ЛДПР" інший не зміг стримати емоцій. І справді смішно.

Зазначимо, що брехню про біохімічн ілабораторії в Україні почав ще рік тому поширювати депутат Віктор Медведчук, а вже останні три тижні такі фейки стали розганяти активно росіяни.

Тим часом, Кремль продовжує розповсюджувати фейки про начебто наявність в Україні хіміко-біологічної зброї. І навіть збирає радбез ООН з цього питання. Хоча всі розуміють, що це не більше ніж спроба виправдати нові ракетні удари чи навіть застосування власної хімічної зброї.

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