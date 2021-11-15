В одному із міст України за добу не зафіксували жодного хворого на COVID-19

В одному із міст України за добу не зафіксували жодного хворого на COVID-19

Днем раніше у Мелітополі зафіксували 50 випадків коронавірусу.

У Мелітополі Запорізької області за минулу добу, 14 листопада, не виявили нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє міська рада.

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"За минулу добу результатів лабораторних досліджень не надано, нових випадків захворювання на COVID-19 серед мешканців міста не зареєстровано", - йдеться у повідомленні мерії Мелітополя.

Зазначимо, днем раніше у місті виявили 50 нових випадків недуги. Станом на 15 листопада всього в місті Мелітополі підтверджено 13 287 випадків СOVID-19 серед містян, з них 543 дитини. Від початку пандемії недугу перемогли 11 267 містян, в тому числі 524 дитини. Станом на сьогодні, 15 листопада, в інфекційному госпіталі отримує лікування 195 пацієнтів з Мелітополя та прилеглих районі. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря перебувають 1 487 захворілих мелітопольців, з них 18 дітей.

У міській раді інформують, від початку вакцинальної кампанії станом на 15 листопада у місті провели 67 455 щеплень від коронавірусної інфекції. Загалом вакцинована 39 301 особа, з них закінчили вакцинацію (отримали 2 щеплення) – 28 154 осіб.

Додамо, 15 листопада очільник МОЗ зауважив, в Україні спостерігається деяке покращення щодо поширення коронавірусу. За його словами, протягом останнього тижня зафіксували зменшення кількості випадків COVID-19 на 6%.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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