Категорія
Коронавірус
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

В Одеській області від COVID-19 померли 30 людей: статистика на 9 листопада

В Одеській області від COVID-19 померли 30 людей: статистика на 9 листопада

Associated Press

Недуга продовжує атакувати українців.

За минулу добу, 8 листопада, в Одеській області коронавірусну хворобу виявили у 1 516 людей. Через ускладнення COVID-19 померли 30 пацієнтів, одужав 871 громадянин. 

Про це повідомили у МОЗ.

Найбільше хворих виявили в Дніпропетровській області (2 042), на другому місці − Одеська область, на третьому – Львівська (1 352)

Як зазначили у відомстві, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 208 349 жителів регіону,
  • одужали 154 990 пацієнтів,
  • померли 4 421 людина;
  • наразі хворіють 48 938 жителів області

Нагадаємо, новий рекорд смертності від коронавірусу зафіксували в Україні - за добу померло 833 людини. Це максимальна кількість за увесь час пандемії. Також почала зростати і кількість інфікованих - за добу майже 19 тисяч нових випадків. Найстрімкіше інфекція шириться у містах-мільйонниках.

Читайте також:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: як сприйняли нові правила "червоної карантинної зони" волиняни

Коронавірус в Україні: як сприйняли нові правила "червоної карантинної зони" волиняни
Наступна публікація