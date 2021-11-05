В Одеській області у важкому стані госпіталізували жінку із фейковим сертифікатом

Упродовж 10 днів вона перебувала на самолікуванні.

В Ізмаїлі до реанімації перевели пацієнтку із сертифікатом вакцинації проти COVID-19, але щеплення жінка не робила.

Про це повідомили в пресслужбі Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

За даними пресслужби, кілька днів тому до Дунайської обласної лікарні в Ізмаїлі госпіталізували пацієнтку у важкому стані. Її привезли з Кілійської районної лікарні, де вона лікувалась приблизно 2 дні. До цього впродовж 10 днів вона перебувала на самолікуванні.

"Я не можу стверджувати, що це був підроблений сертифікат. Він може бути правильний, але виданий пацієнтці, яка не вакцинувалась. Справжність сертифікату можуть довести чи спростувати тільки правоохоронні органи", – сказав генеральний директор Дунайської обласної лікарні Віталій Гайдуков.

Пацієнтка була у важкому стані, тому до її будинку вирушила комісія. Їй повідомили, що від наявності щеплення залежить її життя та лікування. Тоді жінка нібито й повідомила, що вона невакцинована.

2 листопада пацієнтку перевели до реанімації, адже її стан погіршується.

Керівництво лікарні повідомило про цей випадок у Департамент охорони здоров’я Одеської ОДА та в Службу безпеки України.

Раніше стало відомо, що в Ізмаїлі (Одеська область) гвардійці почали охороняти лікарню з хворими на COVID-19. Це пов'язують із відвідувачами закладу, які заважали роботі медичних працівників.

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