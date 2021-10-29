В Одеській області понад 2 тисячі хворих на COVID-19: статистика на 29 жовтня

В Одеській області понад 2 тисячі хворих на COVID-19: статистика на 29 жовтня

Від недуги померли 77 людей.

За добу, 28 жовтня, в Одеській області виявили 2 156 хворих на COVID-19. 77 людей померли від ускладнень, 176 пацієнтів одужали.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Найбільше хворих у Дніпропетровській області (2 164). На другому місці Одеська область, на третьому — Львівська (1 702).

Як зазначають в МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 189 346 людей,

одужали 148 277 пацієнтів,

померли 4 011 громадян,

хворіють 37 058 жителів регіону.

Раніше повідомлялося, що в Україні станом на ранок 29 жовтня зафіксовано 26 870 нових випадків коронавірусу - це рекордна кількість від початку пандемії. Протягом доби від COVID-19 померло 648 людей, 9 784 пацієнти одужали.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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