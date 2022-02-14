В Одесі вийшли з ладу кисневі станції в лікарнях: проблему ніяк не можуть вирішити

В Одесі вийшли з ладу кисневі станції в лікарнях: проблему ніяк не можуть вирішити

Компанія-підрядник обіцяє виправити ситуацію до кінця лютого.

Проблему із забезпеченням киснем медичних установ міста Одеси ще не вирішили. Компанія, що поставляє кисневі станції до кількох одеських лікарень, обіцяє до кінця місяця вирішити питання.

Про те, коли саме це станеться, посилаючись на інформацію, отриману під час проведення апаратної наради Одеської міської ради, пише "Українська Служба Інформації".

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Як стало відомо, представники лікарень попередньо направили компанії-постачальнику лист, в якому зажадали налагодити функціонування станцій, що виробляють кисень, в декількох міських лікарнях - №1 і №10.

У компанії-підряднику відповіли, що подібна ситуація точно буде виправлена, але не раніше до кінця поточного місяця, додавши у відповідь гарантійний лист, з уточненням: якщо дані станції так і не запрацюють, то компанія їх замінить на нові.

Наразі в міськлікарні №1 повноцінно працює тільки мала киснева станція, а основна просто вийшла з ладу. При цьому в міськлікарні №10 основна станція теж запущена в половину потужності.

Станом на 14 лютого 2022 року у лікарнях Одеси перебуває 520 людей з COVID-19. З них 368 хворих – у тяжкому стані. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

В інфекційній лікарні - 210 пацієнтів з коронавірусом. З них шість осіб на ШВЛ. У лікарні №5 перебувають 72 людини, лікарні №1 – 50 хворих, лікарні №10 – 69 пацієнтів, лікарні №8 – 37 людей.

Діти, хворі на COVID-19, потрапляють до дитячої міської лікарні №3. Наразі там 70 неповнолітніх.

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Раніше стало відомо, що в Україні спостерігається тенденція до нормалізації ситуації із захворюваністю на коронавірус. Перші ознаки стабілізації почалися на тиждень раніше, ніж це прогнозували в МОЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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