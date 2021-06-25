В Одесі відкриють 6 центрів вакцинації від COVID-19: адреси та телефони

В Одесі відкриють 6 центрів вакцинації від COVID-19: адреси та телефони

Робити щеплення будуть вакциною Coronavac виробництва КНР.

В Одесі шість центрів масової вакцинації працюватимуть у понеділок, 28 червня.

Як повідомляє omr.gov.ua, вакцинація проводиться безкоштовно. Щеплення можуть отримати особи від 18 років. Використовується китайська вакцина CoronaVac.

Щеплення від COVID-19 можна отримати з 9:00 до 18:00 за такими адресами:

- провулок Семафорний, 4, ТЦ Fontan Sky (2-й поверх, над магазином "Антошка").

Телефони: (048) 746 66 10, (063) 322 95 53;

- вул. Толбухіна, 135, ТЦ "Мегадом" (корпус "Космос", 3-й поверх).

Телефон: (048) 788 97 04;

- вул. Семена Палія, 93-а, ТРЦ "Сім'я", 2 поверх.

Телефони: (048) 794 86 57, (048) 755 03 57, (048) 755 03 60;

- Михайлівська площа, 10, школа №1.

Телефони: (097) 319 19 98, (097) 367 30 96;

- вул. Генерала Петрова, 34, школа-ліцей №53.

Телефони: (073) 259 48 27, (073) 259 48 34, (073) 259 48 25;

- вул. Ільфа і Петрова, 15-а, школа №72.

Телефон: (048) 700 06 85.

Також записатися на вакцинацію від COVID-19 можна онлайн через систему Helsi і та за телефонами Центру невідкладної медичної допомоги:

- 15-50 - безкоштовно зі стаціонарних телефонів;

- 0-800-50-15-50 - безкоштовно з мобільних телефонів.

Від початку епідемії в Одесі зареєстровано 65 569 випадків COVID-19.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Щеплювати цим препаратом українців почали 13 квітня. Перший транш мав би бути 700 тисяч. Але Sinovac, як пояснюють постачальники, фізично не встигає. Тому Україна отримала лише 215 тисяч.

9 травня до України прибула нова партія вакцини від коронавірусу CoronaVac. Вакцину розробили спільно одна з найбільших фармацевтичних компаній Китаю Sinovac, біомедичний дослідницький інститут Бутантан у Бразилії та індонезійська компанія Biofarma.

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