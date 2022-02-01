В Одесі лікарка і медсестра видавали фальшиві COVID-сертифікати: за послугу вимагали 2 тисячі

В Одесі лікарка і медсестра видавали фальшиві COVID-сертифікати: за послугу вимагали 2 тисячі

Медичні працівниці відсторонені від займаних посад.

В Одесі затримали медпрацівниць, які видавали пацієнтам фальшиві сертифікати вакцинації проти COVІD-19. Обидві жінки працювали в одній з міських поліклінік. Наразі їх відсторонили від роботи і направили до суду обвинувальний акт.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Одеської обласної прокуратури.

Також читайте Тисяча за вакцинацію: скільки грошей витратили українці на ліки

Встановлено, що лікарка, не проводячи щеплення, вносила до електронної медичної системи HELSI дані про нібито вакцинацію пацієнта. За оформлення "липового" сертифіката з одеситів брали 2000 гривень.

У будинках медиків провели обшуки. У них вилучили смартфони з листуваннями клієнтів, банківські картки, техніку та медичні документи, де містилися записи про псевдовакцинацію. Там же знайшли підроблені сертифікати та інші докази.

Наразі медичні працівниці відсторонені від займаних посад.

Відтепер "зелені" сертифікати вакцинації в Україні діятимуть 270 днів

Раніше стало відомо, що в Одеській області чиновників викрили на розкраданні коштів, виділених на боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19. Посадовці відділу охорони здоров’я Чорноморської міської ради привласнили майже 30% коштів, виділених у березні 2020 року на закупівлю спецодягу.

Читайте також: