В Ізраїлі дослідили структуру серця людей, в яких з'явився міокардит після вакцинації від коронавірусу

В Ізраїлі дослідили структуру серця людей, в яких з'явився міокардит після вакцинації від коронавірусу

У дослідженні взяли участь 15 людей, в яких з'явився міокардит впродовж 42 днів після щеплення.

В ізраїльській лікарні "Бейлінсон" у місті Петах-Тіква вперше комплексно вивчили структуру серця вакцинованих від коронавірусу людей, щоб визначити, чи впливає міокардит (запальне захворювання серцевого м'язу), який розвинувся у них після вакцинації, на функціонування органу.

Як пишуть "Вести Израиль", усього було обстежено на магнітно-резонансній томографії (МРТ) 15 хворих, у яких міокардит з'явився впродовж 42 днів після першої чи другої дози вакцини. Результати дослідження показали, що "ураження міокарда має легкий характер і торкається всього до 2% його обсягу і суттєвого впливу на роботу серця не має".

Найбільше хворі скаржилися на біль у грудях, які проходив самостійно. Стан усіх хворих був цілком задовільний, і всі їх виписали.

"Це перше у світі широкомасштабне дослідження із застосуванням передових технологій, що дозволяють досліджувати структури серця після вакцинації. Воно показало, що йдеться про рідкісне явище, під час якого відбувається легке пошкодження міокарда, яке не повинно впливати на здоров'я людей у довгостроковій перспективі", - сказав лікар Ашраф Хамдан, завідувач відділення візуалізації серця кардіологічного комплексу лікарні.

Нагадаємо, раніше головний лікар з Рівного емоційно закликав всіх вакцинуватися.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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