В Італії штрафуватимуть невакцинованих осіб, старших за 50 років: яка сума покарання

В Італії штрафуватимуть невакцинованих осіб, старших за 50 років: яка сума покарання

Всім хто не зможе надати так званий "зелений пропуск", буде заборонено відвідувати робочі місця.

В Італії ввели штрафи для невакцинованих осіб старше 50 років. Від сьогодні, 1 лютого, сума штрафу становитиме 100 євро.

Про це пише Corriere della Sera.

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Як повідомляється, кожна особа, старша за 50 років, яка не отримала хоча б першу дозу вакцини, за винятком громадян, звільнених за станом здоров’я, повинна буде сплатити одноразовий штраф у розмірі 100 євро.

Крім того, від 15 лютого італійці, старші 50 років, для доступу на робочі місця зобов'язані будуть надавати так званий "зелений пропуск" — тобто сертифікат про вакцинацію або довідку про нещодавнє одужання. Всім хто такий пропуск надати не зможе, буде заборонено відвідувати місця роботи, проте до адміністративної відповідальності осіб не притягуватимуть.

Тих, кого спіймають на робочому місці без "зеленого пропуску", можуть оштрафувати на суму від 600 до 1500 євро. У разі повторного порушення штраф подвоюється.

Нагадаємо, від понеділка, 31 січня, у Львівській області посилили карантинні заходи через стрімке поширення COVID-19. Так, зокрема, громадські заклади будуть відчинені лише для щеплених осіб та тих, хто має негативний результат ПЛР-тесту.

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