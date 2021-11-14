В Австрії невакцинованим заборонили виходити з дому без нагальної потреби

В Австрії невакцинованим заборонили виходити з дому без нагальної потреби

Повний локдаун стосуватиметься близько 2 мільйонів громадян.

Від понеділка, 15 листопада, в Австрії буде запроваджено посилений карантин для громадян, які не пройшли повного курсу вакцинації проти COVID-19.

Як повідомляє Reuters, про це оголосив на прескофнеренції канцлер Олександр Шалленберг.

За словами очільника австрійського уряду, такий крок є необхідним, зважаючи на вкрай низький рівень вакцинації у країні.

Приблизно 65% населення Австрії повністю вакциноване проти COVID-19 — це один із найнижчих показників у Західній Європі. Багато австрійців скептично ставляться до вакцин, і ця точка зору підтримується ультраправою Партією свободи - третьою за величиною в парламенті.

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“Нам потрібно збільшити рівень охоплення вакцинацією. Він ганебно низький", - зауважив Шалленберг після онлайн-переговорів з губернаторами дев'яти федеральних земель.

Від 15 листопада нещепленим та не повністю вакцинованим австрійцям буде заборонено виходити з дому без нагальної потреби: можна буде лише ходити на роботу, купувати предмети першої необхідності, відвідувати школу, церкву та лікарню. Дотримання цих норм контролюватимуть за допомогою вибіркових перевірок. Такі обмеження наразі триватимуть 10 днів.

Загалом цей локдаун зачепить близько 2 мільйонів громадян Австрії, населення якої становить 8,9 млн. Обмеження не стосуватимуться дітей віком до 12 років.

Нагадаємо, у Франції оголосили про початок п'ятої хвилі пандемії коронавірусу.

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