Українські вчені знайшли спосіб запобігти важкому ураженню легень під час COVID-19

Виявлені сполуки можуть бути використані для створення медичних препаратів.

Науковці Інституту молекулярної біології і генетики віднайшли речовини, які можуть впливати на патогенетичні ланцюги коронавірусної хвороби і запобігти гострому запаленню легень.

Про це йдеться у дописі на сторінці цього наукового закладу у Facebook.

За попередніми результатами, підібрані сполуки є перспективними для створення в подальшому медичних препаратів, які рятуватимуть від найнебезпечнішого наслідку коронавірусної хвороби - гострого респіраторного дистрес-синдрому.

Учені поставили собі за мету підібрати речовини, які блокуватимуть розвиток запального процесу. Цей фермент називається протеїнкіназа С бета, і він є ключовим для “діяльності” нейтрофільних позаклітинних пасток, які здатні вловлювати та затримувати мікроорганізми-“чужаки”.

“Коли в наш організм потрапляє інфекція – віруси чи бактерії, - гранулоцити вибухають, викидаючи в позаклітинний простір своє ядро, тобто ДНК. Нейтрофільні пастки, власне, - це сіті, “сплетені” з ДНК загиблих клітин крові. Проте під дією вірусу SARS-CoV-2 гранулоцити схильні до, образно кажучи, “масового самовбивства”; іншими словами - нейтрофільних позаклітинних пасток, які мали би захистити організм, утворюється настільки багато, що вони призводять, навпаки, до його саморуйнування”, - пояснюють українські науковці.

Під час досліджень, які тривали майже півтора роки, ученим вдалося підібрати кілька сполук, які здатні пригнічувати здатність гранулоцитів до неконтрольованого утворення нейтрофільних позаклітинних пасток.

Науковці відділу біомедичної хімії ІМБГ виконали комп’ютерне моделювання для передбачення сполук з потрібною біологічною активністю, а відтак синтезували їх. Після тестування на ізольованих лейкоцитах вчені перейшли до серії експериментів in vivo. Цю роботу проводять фахівці відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. Богомольця.

“На думку команди науковців, підібрані сполуки мають дуже хороші перспективи в попередженні нейтрофіл-залежних ушкоджень при гострому запаленні легень у пацієнтів з ковідом”, - йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше у Британії схвалили використання в лікуванні коронавірусу препаратів від астми, які можуть бути ефективними.

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