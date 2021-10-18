Забиті реанімації і нервова напруга: яка ситуація з коронавірусом у Дніпрі

Забиті реанімації і нервова напруга: яка ситуація з коронавірусом у Дніпрі

Медики щодня використовують майже 3 тонни кисню.

У Дніпрі переповнена реанімація обласної лікарні ім. Мечникова, в якій лікують хворих на коронавірус. Кожен день медики використовують близько 2,5 тонн кисню.

Про це на брифінгу заявив гендиректор обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

"Реанімація переповнена. "VIP-місця" тільки в куточках і коридорах. Ми бачимо, що для нас зараз це справжня червона зона. Кожен день доставляємо ліжка. У реанімації ситуація більш жахлива. Щодня використовуємо 2,5—3 тони кисню. Хворі лежать в масках, яка продавлює лице", — розповів Сергій Риженко.

Він також додав, що крім іншого, у хворих спостерігається сильне нервове збудження. "Деяких фіксують", зазначив гендиректор лікарні.

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