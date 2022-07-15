"Уже всі прозріли": експерт розповів, чи перекриє Путін газовий вентиль і чи замерзне Україна та ЄС

Росія готова перекрити газовий вентиль, а на європейському газовому ринку буде певний дефіцит, тож Україні варто ретельно готуватися до настання зимового періоду. У країнах Євросоюзу вже розпочали підготовку до зимівлі без блакитного палива з РФ.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів експерт з питань енергетики в Україні, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Те, що у Кермля є повна готовність перекрити газопостачання європейцям, українцям, в цьому, здається, вже не сумнівається навіть Європейська комісія, яка завжди традиційно сумнівалась, а також уряд Німеччини. Бо все тепер алярм (тривога - Ред.), всі готуються до зими без російського газу і очевидно, що тепер уже всі прозріли. Ще 20 років назад про це говорилось, про те, що Росія використовує газ, енергоресурси, і нафту теж, та трубопроводи на шляху їх доставки, як зброю", - сказав він.

Михайло Гончар зазначає, що Україна ще може підготуватися до зимового періоду, але сподіватися, що він буде комфортним - не варто.

до настання зимового періоду.Цього не буде, ні у нас, ні в Європі", - каже він.

За словами експерта, на європейському газовому ринку буде певний дефіцит газу.

"Від 25 листопада 2015 року Україна від "Газпрому" не купує ні кубометра газу і тут нічого нового не відбувається і не відбудеться. Газ традиційно будемо брати від європейських постачальників. Звісно, нам найкраще запастися газом власного видобутку, оскільки на європейському газовому ринку буде певний дефіцит. Хоча б я тут не переоцінював ситуацію зараз. По-перше, ніхто не знає, наскільки холодною буде зима, але звісно потрібно готуватися до гіршого варіанту, що вона буде холодною", - наголошує Михайло Гончар.

Він додає, що у Європі вже почали готуватися до проходження опалювального сезону без російського газу.

"Але давайте згадаємо, що напередодні минулої зими 2021-2022 року було безліч майже апокаліптичних прогнозів про те, що без російського газу Європа замерзне, бо не вистачає, щоб закачати його у газосховища. "Газпром" викачував газ із сховищ, замість того, щоб туди закачувати, але нічого такого не трапилось, тому що США перекинули на європейський ринок невелику частину скрапленого газу і це виявилося, хоча й недостатньо, щоб збити газові ціни, але ніхто в Європі не замерз. Тому зараз відбуваються такі певні інформаційно-психологічні збурення, проте вони мають під собою реальну підставу. Отже, нам потрібно підготуватись з таким німецьким підходом - дисципліна і порядок, і пройти опалювальний сезон. В Євпропі до цього вже почали готуватися", - констатував експерт.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС готуватися до повної зупинки постачань російського газу.

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