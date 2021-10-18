Україна перестає бути “безпечною”: Євросоюз може закрити кордони через спалах коронавірусу

Україна перестає бути “безпечною”: Євросоюз може закрити кордони через спалах коронавірусу

За даними журналіста "Радіо Собода" Рікарда Джозвяка, таке рішення в ЄС можуть ухвалити вже цього тижня.

Україну цього тижня може бути вилучено із переліку безпечних країн, для громадян яких у Євросоюзі рекомендовано знімати обмеження на в’їзд через поширення коронавірусу.

Про такі наміри повідомив в своєму акаунті в Twitter кореспондент "Радіо Собода" Рікард Джозвяк.

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"Україна цього тижня буде вилучено зі списку безпечних щодо COVID-19 третіх країн, з яких рекомендовано в’їзд до ЄС. Її додали в середині липня, але спалах недавніх випадків означає, що країна більше не входитиме у список", - написав Джозвяк.

Наразі у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, перебуває 16 країн, серед них - Україна.

Нагадаємо, до країн Євросоюзу громадяни України мають право потрапляти без вакцинації, але все ж із негативним тестом на коронавірус. Про це йдеться у рішенні Ради ЄС від 15 липня.

До слова, записатися на вакцинацію проти COVID-19 можна в будь-який час у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію можна дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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