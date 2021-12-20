Україна одна з перших у Європі пройшла осінній спалах захворюваності на COVID-19 - МОЗ

Україна одна з перших у Європі пройшла осінній спалах захворюваності на COVID-19 - МОЗ

Протягом шести тижнів в Україні фіксують зменшення кількості госпіталізованих з коронавірусом.

Станом на 20 грудня епідситуація з COVID-19 в Україні значно краща, ніж у багатьох європейських країнах. "Коронавірусні" показники відповідають середньоєвропейським.

Про це повідомляє Урядовий портал.

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За підсумками селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції на території України, якe очолив прем’єр-міністр Денис Шмигаля, стало відомо, шість тижнів поспіль спостерігається зниження кількості госпіталізованих. Зайнятих ковідних ліжок наразі 21 567. За минулий тиждень було госпіталізовано 12 908 осіб.

За інформацією МОЗ, Україна одна з перших у Європі пройшла осінній спалах захворюваності, і наразі показники відповідають середньоєвропейським.

Як повідомляли раніше, Ляшко анонсував скорочення "червоної" зони в Україні. За його словами, в Україні є лише два регіони, які не виконують умови виходу із "червоного" рівня епіднебезпеки щодо коронавірусу.

До слова, станом на 20 грудня у "червоній" зоні перебувають Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області.

Нагадаємо, МОЗ на період новорічно-різдвяних свят посилює вимоги карантину в Україні. Радуцький перелічив обмеження.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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