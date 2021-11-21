У зоопарку в Нідерландах тварини страждають від розладів шлунку та кашлю

Тест на COVID-19 виявився позитивним.

У більшості азійських левів та горил, які утримуються в зоопарку міста Роттердам (Нідерланди), виявлено коронавірусну інфекцію.

Про це повідомили на офіційному сайті цього закладу.

“У тварин спостерігаються симптоми грипу: млявість, зниження апетиту, іноді легкий кашель, а горили також мають проблеми зі шлунком і кишківником”, - йдеться у повідомленні.

Коли працівники зоопарку виявили ці симптоми у тварин, то вирішили зробити їм тест на COVID-19, і він виявився позитивним. Загалом коронавірусуну інфекцію виявили у чотирьох із п’яти азіатських левів та семи із восьми горил, які тут утримуються.

Тварини перебувають на карантині, перебіг хвороби у них нескладний, в зоопарку сподіваються на їхнє швидке одужання.

Ймовірно, леви та горили заразилися коронавірусом від когось із співробітників закладу, який був безсимптомним хворим.

Нагадаємо, раніше у США три снігові барси померли в зоопарку від ускладнень, спричинених коронавірусом.

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