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У жовтні лікарні будуть переповнені, але це буде не пік захворюваності: епідеміологиня про спалах коронавірусу

У жовтні лікарні будуть переповнені, але це буде не пік захворюваності: епідеміологиня про спалах коронавірусу

Associated Press

Медикиня спрогнозувала спалах коронавірусу в Україні.

В Україні у жовтні буде зростання кількості хворих на коронавірус, при цьому це буде ще не пік захворювання. 

Про це в коментарі "Україна 24" сказала завкафедрою епідеміології Харківського медуніверситету Тетяна Чумаченко.

Медикиня наголосила, що якщо українці й надалі нехтуватимуть карантинними правилами та уникатимуть вакцинації, то в жовтні очікується суттєве зростання кількості хворих, проте це буде не пік захворюваності. 

Тетяна Чумаченко закликала українців вакцинуватись, особливо це стосується людей старшого віку, які ризикують захворіти важкою формою COVID-19. Оскільки в подальшому через велику кількість пацієнтів, не всі зможуть отримати якісну медичну допомогу. 

"Ми вже зараз бачимо, що кількість госпіталізацій починає перевищувати кількість людей, які виписуються. Це означає, що у нас починають наповнюватися клініки, і, можливо, вони будуть переповнені, і кожна людина не зможе отримати кваліфіковану допомогу", - сказала Тетяна Чумаченко.

Нагадаємо, лікар назвав категорію людей, які найкраще захищені від коронавірусу

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