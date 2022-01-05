У застосунку "Дія" наприкінці січня з'явиться новий ковід-сертифікат: для чого він потрібен

У застосунку "Дія" наприкінці січня з'явиться новий ковід-сертифікат: для чого він потрібен

Діятиме документ 270 днів.

В урядовому застосунку “Дія” можна буде згенерувати сертифікат щодо введення бустерної дози вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Нові сертифікати стануть доступними наприкінці січня. Згенерувати їх можуть люди, які зробили третю дозу вакцини. Діятиме документ 270 днів.

“Також особи, щеплені бустерною дозою, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію за місцем щеплення чи у сімейного лікаря. Цей документ, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів”, — підкреслили в пресслужбі МОЗ.

Нагадаємо, що на новорічні свята у "Борисполі" виявили майже два десятки фальшивих COVID-сертифікатів.

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