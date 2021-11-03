У Запоріжжі під час антиковідного мітингу поліція затримала 5 учасників, одного з них госпіталізували

У Запоріжжі під час антиковідного мітингу поліція затримала 5 учасників, одного з них госпіталізували

Більшість “антивакцинаторів” перебували без захисних масок та недотримувалися соціальної дистанції.

У середу, 3 листопада, поліція затримала п’ятьох порушників норм карантинних обмежень під час антиковідного мітингу, який відбувся під стінами Запорізької обласної державної адміністрації.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Судячи з опублікованого поліцією відео, на мітинг противників вакцинації зібралося близько сотні людей, більшість із яких були без масок та не дотримувалися дистанції.

Правоохоронці спочатку попередили порушників щодо адміністративної відповідальності, оскільки в регіоні оголошено “червоний” рівень епіднебезпеки, який передбачає додаткові обмеження.

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“П’ятеро громадян, які свідомо не виконували законні вимоги працівників поліції та провокували правоохоронців та інших учасників зібрання, були затримані згідно статі 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, - йдеться у повідомленні.

Під час затримання один з чоловіків несподівано впав на землю. Поліцейські надали йому невідкладну медичну допомогу і викликали швидку. З метою діагностування травм, потерпілого направили до лікувального закладу.

З цього приводу призначено проведення службового розслідування щодо законності дій працівників поліції. У разі встановлення порушень, матеріали будуть направлені до Державного бюро розслідувань у Запорізькій області.

Нагадаємо, того ж дня у Києві під час акції противників вакцинації розвернули автомобіль із бочкою.

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