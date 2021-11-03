У Запоріжжі під час антиковідного мітингу поліція затримала 5 учасників, одного з них госпіталізували

Більшість “антивакцинаторів” перебували без захисних масок та недотримувалися соціальної дистанції.
У середу, 3 листопада, поліція затримала п’ятьох порушників норм карантинних обмежень під час антиковідного мітингу, який відбувся під стінами Запорізької обласної державної адміністрації.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Судячи з опублікованого поліцією відео, на мітинг противників вакцинації зібралося близько сотні людей, більшість із яких були без масок та не дотримувалися дистанції.
Правоохоронці спочатку попередили порушників щодо адміністративної відповідальності, оскільки в регіоні оголошено “червоний” рівень епіднебезпеки, який передбачає додаткові обмеження.
“П’ятеро громадян, які свідомо не виконували законні вимоги працівників поліції та провокували правоохоронців та інших учасників зібрання, були затримані згідно статі 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, - йдеться у повідомленні.
З цього приводу призначено проведення службового розслідування щодо законності дій працівників поліції. У разі встановлення порушень, матеріали будуть направлені до Державного бюро розслідувань у Запорізькій області.
Нагадаємо, того ж дня у Києві під час акції противників вакцинації розвернули автомобіль із бочкою.
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