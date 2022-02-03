У ВООЗ заявили про близьке завершення пандемії COVID-19 у Європі

У ВООЗ заявили про близьке завершення пандемії COVID-19 у Європі

Європейські країни мають можливість взяти під контроль поширення коронавірусної інфекції завдяки трьом факторам.

У четвер, 3 лютого, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив про близьке завершення пандемії коронавірусу на континенті і назвав три фактори, які цьому сприятимуть.

Про це повідомляє агентство АР з посиланням на його брифінг.

За словами Ганса Клюге, оскільки холодний період зими найближчим часом у більшій частині Європи припиниться, передача вірусу природно знизиться. Уже навесні європейські країни отримають можливість “для тривалого періоду спокою і набагато вищого рівня захисту населення від будь-якого поновлення передачі".

Директор європейського представництва ВООЗ відзначив три фактори, які повинні допомогти взяти під контроль поширення коронавірусної інфекції. Серед них - високий рівень імунізації, якого досягнуто завдяки вакцинації та природному зараженню, схильність вірусу до меншого поширення в теплішу погоду і менший ступінь важкості хвороби, який викликає штам "Омікрон".

"Цей період підвищеного захисту слід розглядати як припинення вогню, яке може принести нам міцний мир", - підкреслив Клюге.

Нагадаємо, у ВООЗ не рекомендують країнам закривати кордони через штам коронавірусу "Омікрон", який наразі шириться світом.

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