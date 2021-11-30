У ВООЗ закликають не сіяти паніку через новий COVID-штам "Омікрон"

У ВООЗ закликають не сіяти паніку через новий COVID-штам "Омікрон"

За даними ВООЗ, поки не реєстрували смертельні випадки, пов’язані з Omicron.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєзус висловив стурбованість тим, що деякі країн запроваджують надто серйозні обмеження, які, на його думку, не є необхідними через новий штам коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Гебреєзуса.

"Я добре розумію стурбованість усіх країн захистити своїх громадян від нового варіанта коронавірусу, який ми ще не повністю розуміємо. Я стурбований тим, що кілька держав-членів запроваджують грубі, загальні заходи, які не підтверджені на доказах і які лише посилять несправедливість ", – сказав Тедрос Адханом Гебрейесус.

Голова ВООЗ в Ефіопії закликав 194 країни-члени дотримуватися "раціональних заходів". Також він наголосив, поки не реєстрували смертельні випадки, пов’язані з Omicron.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я 24 листопада повідомили про появу нового штаму коронавірусу “Омікрон”. Виявили його у Південній Африці.

Зауважимо, раніше лікар спрогнозував, к оли новий штам "Омікрон" потрапить до України.

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