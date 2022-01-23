У ВООЗ спрогнозували спадання пандемії COVID у Європі й назвали причини

Нині в європейських країнах вирує штам "Омікрон".

Пандемія COVID-19 у Європі тимчасово, на кілька тижнів чи місяців, піде на спад після того, як чимало людей перехворіють на коронавірус штаму "Омікрон". Зниження показників захворюваності відбудеться завдяки колективному імунітету, а також вакцинації.

Про це заявив директор ВООЗ в Європі Ханс Клюге, передає Franche 24 з посиланням на AFP.

"Імовірно, що регіон рухається до свого роду фіналу пандемії", – сказав Ганс Клюге.

Він додав, що "Омікрон" до березня може заразити до 60% європейців.

"Протягом кількох тижнів і місяців буде глобальний імунітет, чи то завдяки вакцині, чи тому, що люди мають імунітет через інфекцію, а також через зниження сезонності. Ми очікуємо, що настане період спокою, перш ніж COVID-19 повернеться до кінця року, але не обов’язково, що пандемія повернеться", – зазначив Клюге.

Подібний оптимізм висловив і провідний американський вчений Ентоні Фаучі. В ефірі ABC News він сказав, що в деяких частинах США "досить різко" зменшується кількість випадків COVID-19, "все виглядає добре".

Регіональний офіс ВООЗ в Африці також повідомив минулого тижня, що кількість випадків захворювання на COVID у цьому регіоні різко знизилася, а смертність зменшилася вперше відтоді, як четверта хвиля вірусу, де домінує "Омікрон", досягла свого піку.

Дослідження показали, що штам "Омікрон" є більш заразним за "Дельту". Водночас він призводить до менш важкої інфекції серед вакцинованих людей - це викликає довгоочікувані надії на те, що COVID-19 починає переходити від пандемії до більш керованої ендемічної хвороби, як сезонний грип.

Клюге попередив, що ще надто рано вважати COVID-19 ендемічним.

"Багато говорять про ендемічний, але ендемічний означає... що можна передбачити, що станеться. Цей вірус дивував не раз, тому ми повинні бути дуже обережними", - сказав Клюге.

Він не виключає появу нових штамів коронавірусу.

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