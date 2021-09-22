У ВООЗ назвали країни, де фіксують найбільші спалахи коронавірусної інфекції

У ВООЗ назвали країни, де фіксують найбільші спалахи коронавірусної інфекції

Кількість щотижневих випадків коронавірусу у світі почала зменшуватися, але не скрізь.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомили про зменшення кількості виявлених випадків коронавірусу у світі, однак в окремих країнах спостерігаються спалахи COVID-19.

Про це повідомляє Globalnews.

Кількість нових випадків зараження COVID-19 упродовж 13-19 вересня склала понад 3,6 млн. Це майже на 400 тисяч менше, ніж попереднього тижня. Лідирують за цим показником країни Близького Сходу, де нових випадків стало на 22% менше, і Південно-Східній Азії (на 16%).

Так само зменшилася у світі кількість щоденних смертей від COVID-19 - з 62 до 60 тисяч.

Однак, у деяких країнах кількість нових випадків інфікувань коронавірусом навпаки зростає. За даними ВООЗ, спалахи фіксують в США, Індії, Великобританії, Туреччині та на Філіппінах.

За даними організації, штам коронавірусу "Дельта" поширений у 185 країнах світу.

Нагадаємо, лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук Ольга Голубовська розповіла, що є категорія людей, які не ризикують захворіти коронавірусом.

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