У ВООЗ назвали 2 головні причини появи у світі нових штамів коронавірусу

У ВООЗ назвали 2 головні причини появи у світі нових штамів коронавірусу

Очільник ВООЗ закликав багатші країни допомогти у боротьбі з COVID-19 країнам з нижчою економікою.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що через повільні темпи вакцинації і низький рівень тестування появляються нові штами коронавірусу.

Про це заявив у середу під час брифінгу очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус, передає пресслужба ВООЗ.

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"У глобальному масштабі у світі утворилася "токсична суміш" через повільне охоплення вакцинації і дуже низького рівня тестування - рецепт для появи нових, більш небезпечних варіантів (коронавірусу - ред.)", - сказав очільник ВООЗ.

Він закликав країни повністю фінансувати ACT Accelerator, аби забезпечити рівний доступ до вакцин, тестів і терапевтичних засобів у всьому світі.

Нагадаємо, штам "Омікрон" виявили вже у 23 країнах. ВООЗ прогнозує, що ця кількість зростатиме.

Слід зазначити, ЄС збирається рекомендувати країнам-членам союзу щодня переглядати правила в'їзду після стрімкого розповсюдження нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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