У Туреччині пропонують знижки для вакцинованих туристів

Готелі на узбережжі Чорного моря пропонують акційну ціну на свої номери для туристів, які отримали одну або дві дози вакцини.

У Туреччині місцеві готельєри пропонують знижки на проживання для вакцинованих мандрівників.

Про це повідомили у середу, 15 вересня, на сайті 34travel.me з посиланням на інформацію в місцевих ЗМІ.

Першими акційну кампанію запустили готелі в місті Різе, де пропонують до 10% знижки для туристів, які отримали одну або дві дози вакцини. Акцію на 20% оголосили в готелях Каппадокії. У Кілісі вакцинованим пропонують номер - за півціни, але акція діє лише для молодят.

Також читайте У Туреччині рекордний приріст коронавірусу за останні 4 місяці: чому стався стрибок хворих

Знижками наразі активно користуються вакциновані місцеві жителі, оскільки Чорноморське узбережжя Туреччини, де оголошені такі знижки, не таке популярне серед туристів, як курорти на Середземному і Егейському морях.

Нагадаємо, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків дав доручення виплатити премію у розмірі 100 тисяч гривень першій жінці в об’єднаній територіальній громаді, яка завагітніє після вакцинації.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання