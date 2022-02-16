"У страха очі великі": українські бійці на "нулі" біля узбережжя Азовського моря запевняють, що підстав для паніки немає

"У страха очі великі": українські бійці на "нулі" біля узбережжя Азовського моря запевняють, що підстав для паніки немає

Лінія оборони залишилась непохитною.

На Приморській ділянці фронту, яку західні розвідки називають одним з імовірних напрямків загострення, минула доба не була тихою. Нічного вторгнення не відбулось, але й не було затишшя. Окрім того, в небі українські військові помітили невідомі літаки в напрямку Водяного.

Про це 16 лютого йдеться в сюжеті ТСН о 18:30.

Так, вранці 15 лютого у небі, мало не над самою передовою біля узбережжя Азова, з'явився повітряний об'єкт. Таку картинку, теперішні українські оборонці Водяного, кажуть - побачили вперше.

Це звучить майже фантастично, але три роки тому, саме 15 лютого, такі самі віражі над тією самою ділянкою вже нарізав російський розвідувальний літак Іл-20. Тоді він стартував з аеродрому у російському Таганрозі й у повітряний простір України, запевняло командування ППО - не входив. Напередодні, ймовірно, був той самий сценарій.

Надвечір, перед початком 16 лютого, на передових позиціях українських військових біля узбережжя Азова тиші не спостерігалось. Але, як запевняють українські воїни: нічого надзвичайного.

Звістку, поширену західними медіа, про російський наступ, що його Кремль, нібито запланував на третю годину ночі - на самий "нуль", "приніс" військовослужбовець ЗСУ на псевдо "Кіпіш". Побратими, зізнається, зустріли - на диво гостинно.

"Якщо щось буде - ми в будь-якому випадку готові! А як буде, знає тільки сам Бог...", - зазначили вони.

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Тим, що в голові - у кремлівського "Володимира", воїни - не надто переймаються. Й без того, твердять, вистачає роботи за фахом. Зі щоденного- втихомирення окупантів, які до минулої суботи "працювали" і "сипали" переважно важкою зброєю.

Минулої суботи, ситуація на ділянці помітно стихла, але лише після того, як по сусідах частину боєкомплекту випустив ворожий танк.

Напередодні по оборонцях Широкиного окупанти знову вдарили з важкого озброєння.

В районі Водяного, кажуть українські військові, від кінця минулого тижня панувала, ну майже цілковита тиша. Поодинокі постріли майже не рахувались. Але ввечері 15 лютого ситуація змінилась.

У напрямку Водяного військові помітили невідомі літаки | Новини з фронту

Саме з періодичними інтенсивними спалахами ворожого стрілецького вогню й поодинокими розривами реактивних гранат минула ніч. Українські військові твердять: не зважаючи на гучні звуки й загрозливу картинку - нічого надзвичайного не трапилось. Для паніки, запевняють - підстав немає. Лінія оборони залишилась непохитною.

"Я можу сказати, що у страха очі великі просто. Тому люди, які далекі від цього, починають вже заздалегідь панікувати. Тому треба сподіватися на краще, але готуватися до гіршого", - резюмував боєць на псевдо "Спортсмен", додавши, що до агресивного варіанту розвитку подій українські військові готові.

Нагадаємо:

На Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил протягом 15 лютого підтримувані Росією бойовики вкотре порушили режим припинення вогню і зазнали втрат - загинули двоє російських військових.

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