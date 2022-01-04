У США зафіксували світовий рекорд захворюваності на COVID-19 від початку пандемії

У США зафіксували світовий рекорд захворюваності на COVID-19 від початку пандемії

Офіційні цифри захворюваності "злетіли до стратосфери" через спалах нового штаму коронавірусу "Омікрон", який є значно заразнішим.

За минулу добу, 3 січня, у США виявили понад 1 мільйон нових заражень коронавірусом. Це стало новим світовим рекордом за весь час пандемії коронавірусу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Університету Джона Хопкінса.

Відтак, за добу в США виявили 1 083 948 нових інфікованих на COVID-19, при цьому померли 1693 хворих.

Видання підкреслює, що такі цифри побили попередній американський рекорд і перевищили попередній максимум (590 тисяч випадків за добу). Таким чином, це стало абсолютним світовим рекордом за весь період пандемії.

Як зазначається, офіційні цифри захворюваності "злетіли до стратосфери" через спалах нового штаму коронавірусу "Омікрон", який є значно заразнішим.

Разом з тим, експерти кажуть, що реальні показники захворюваності можуть бути навіть вищими, адже американці роблять тести на коронавірус і вдома. При цьому про результат в офіційні установи повідомляють не завжди.

Слід зазначити, що наразі стрімкого зростання смертності не спостерігається.

Нагадаємо, у французькому Марселі виявили новий штам коронавірусу у громадян, які прибули на батьківщину з Камеруну. У новому варіанті коронавірусу щонайменше 46 мутацій.

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