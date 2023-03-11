У США проголосували за розсекречення інформації про походження Covid-19

У п'ятницю, 10 березня, Палата представників США одноголосно проголосувала за розсекречення інформації про можливі зв'язки між Уханьським інститутом вірусології у Китаї та пандемією COVID-19.

Про це пише CNBC.

Перед цим у березні Сенат одностайно проголосував за те, щоб директор національної розвідки США Авріл Хейнс розсекретив інформацію про походження вірусу.

Схвалений законопроєкт був направлений до Білого дому, де американський президент Джо Байдена має підписати його, або накласти вето.

Covid вперше виявили в Ухані 2019 року, досі невідомо, як вірус поширився серед людей. Вчені все ще сперечаються щодо того, чи походить коронавірус від інфікованої тварини, яка передала вірус людям, чи був витік вірусу із лабораторії в Ухані.

Ці спроби Конгресу щодо розсекречення розвідданих про походження коронавірусу були зроблені після висновку міністерства енергетики з "низьким ступенем достовірності" про те, що вірус, швидше за все, вийшов з лабораторії в китайському Ухані внаслідок нещасного випадку в 2019 році.

Міненергетики США є одним із 18 агентств, що входять до складу розвідувальної спільноти Штатів.

Федеральне бюро розслідувань також дійшло висновку, що пандемія, ймовірно, почалася з інциденту в лабораторії в Ухані.

2021 року Джо Байден наказав розвідувальній спільноті надати оновлений аналіз того, як виникла пандемія.

Республіканці Палати представників закликали колишніх і нинішніх посадових осіб охорони здоров’я дати свідчення щодо походження пандемії.

Китай заперечує, що витік вірусу був із лабораторії. Але США та 12 інших країн різко розкритикували звіт ВООЗ, оскільки експерти, які його написали, не мали доступу до повних оригінальних даних і зразків.

Нагадаємо, ще у двох областях України зафіксували мутований штам коронавірусу "Кракен".

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