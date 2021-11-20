У США дозволили робити третє COVID-щеплення від 18 років

Бустерною дозою вакцинували вже 30 млн американців.
Американське Управління з продовольства і медикаментів (FDA) дозволило робити третє COVID-щеплення громадян віком від 18 років.
Про це з посиланням на FDA повідомляє Associated Press.
Регулятор ухвалив рішення після того, як у десяти штатат Сполучених Штатів запровадили бустерні щеплення. Ще один чинник, яким керувалося управління, - це зростання захворюваності на коронавірус протягом останніх двох тижнів.
"У нинішній ситуації немає інших можливостей подолати пандемію без введення кожному бустерної дози вакцини", - заявив співвласник компанії Pfizer/BioNTech Угур Шахін.
Слід зауважити, що американська компанія провела дослідження на десяти тисячах добровольців. Воно показало, що третя доза щеплення зменшує ризик важкого перебігу хвороби на 95%.
Наразі понад 195 млн громадян США вакцинувалияс двома дозами. Понад 30 млн осіб вже отримали бустерну дозу.
Як повідомлялося, у Канаді дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей вакциною Pfizer. Щеплення отримають діти у віці 5-11 років. Дітей щеплюватимуть лише третиною від тієї кількості, яку застосовують для вакцинації підлітків і дорослих.
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