У Росії найвища смертність від часів Другої світової війни: у чому причина

У Росії найвища смертність від часів Другої світової війни: у чому причина

Упродовж цього року російські демографи зафіксували антирекорд — в РФ померло 2,4 млн людей.

Кількість смертей, зафіксованих у Російській Федерації від грудня минулого року до кінця листопада цього року, найбільша від часів Другої світової війни.

Про це повідомляє російське видання “Ведомости”.

Останні цифри смертності перевищили показник 2003 року, коли кількість померлих становила 2,37 млн. Чисте скорочення кількості населення у Росії за останні дванадцять місяців наближається до одного мільйона, що є найвищим показником за останні двадцять років. Гірше було лише у воєнні роки, коли у проміжку від 1941 до 1945 років гинуло вдвоє-втроє більше людей щороку.

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Причиною цього антирекорду стала пандемія коронавірусу, перевантаженість системи охорони здоров’я та глибока недовіра до вакцинації серед росіян. Упродовж листопада в середньому 1222 людини помирали щодня від ускладнень коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року добова захворюваність на COVID-19 лише у Москві зросла майже на 37%.

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