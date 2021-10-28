У Рівному антивакцинаторам організували екскурсію у COVID-відділення лікарні

Медик наголосив, що проти коронавірусу не існує ніяких ліків, а тому єдиний спосіб вберегти своє здоров'я - це вакцинуватись.

У Рівному противникам вакцинації організували екскурсію в лікарню, де лежать госпіталізовані із COVID-19.

Про це повідомив головний лікар Рівненської центральної міської лікарні Євген Кучерук, пише "Рівне вечірнє".

Медик розповів, що у їхньому місті, яке перебуває у "червоній" зоні, антивакцинатори організували пікет проти щеплення. Після цього медик запропонував цим людям прийти на екскурсію у COVID-відділення лікарні.

"У нас була ціла течія противників вакцинації, яка розповідала байки, що вакцина має якусь магічну дію. Прийшла до нашої лікарні ціла команда таких людей. Ми їх одягнули у захисні костюми та провели по палатах, де хворі лежать. Думаю, після такої екскурсії вони змінили думку", - сказав Євген Кучерук.

Медик наголосив, що проти коронавірусу не існує ніяких ліків, а тому єдиний спосіб вберегти своє здоров'я - це вакцинуватись.

Нагадаємо, на Рівненщині, попри вже наявну "червону" зону, можуть ще більше посилити карантин. Також в області розгорнуть додаткові ліжка для хворих з COVID-19.

Читайте також:

Новини України: сумських медиків заскочили на виготовленні фейкових документів про вакцинацію від коронавірусу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання