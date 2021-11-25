У Рівненській області пацієнту ампутували ноги через ускладнення від коронавірусу

У Рівненській області пацієнту ампутували ноги через ускладнення від коронавірусу

Операцію за участі лікаря-хірурга з Німеччини Ульріха Бьокмана провели, щоб врятувати життя чоловіка.

У Вараській багатопрофільній лікарні, що у Рівненській області, пацієнту, якому понад 60 років, ампутували ноги через ускладнення від COVID-19.

Про це повідомляється на сторінці медзакладу у Facebook.

"У пацієнта діагностували тромбоз артерії нижніх кінцівок без паталогічного атеросклеротичного фону, викликаний лише захворюванням COVID-19", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що коронавірус уражає судини. Лікарі наголосили, що COVID-19 викликає тромбування дрібних і крупних судин в різних ділянках тіла.

"Коронавірус, окрім легень, уражає ще й судини. У судинах утворюється згусток крові і він закупорює постачання крові до органів. Найчастіше такі тромби, які неможливо видалити, утворюються в кінцівках чи кишківнику. Потім виникає некроз і можливе зараження інфекцією всього організму. Підступність полягає ще й в тому, що тромбоз, як ускладнення, трапляється не тільки в розпалі хвороби, а й після повного одужання. Тому після виписки з лікарні, важливо бути на постійному контролі у сімейних лікарів", - радять медики.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, раніше у МОЗ попередили, що одним із найсерйозніших і найчастіших ускладнень, які виникають через коронавірус, є тромбоз. Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії наявна у понад половини померлих внаслідок COVID-19.

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