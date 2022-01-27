У Польщі другий день поспіль виявляють рекордну кількість хворих на COVID-19

У Польщі другий день поспіль виявляють рекордну кількість хворих на COVID-19

У Польщі за добу 26 січня від коронавірусу померли 262 особи.

У Польщі за попередню добу, 26 січня, виявили найбільшу кількість інфікованих COVID-19 від початку пандемії - 57 659 випадків. Цей показник побив попередній, вчорашній рекорд.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Польщі.

Найбільшу кількість інфікованих виявили у Мазовецькому (Варшава) - понад 9,7 тис. та Сілезькому (Катовіце) воєводствах – 8,5 тис. За минулу добу у Польщі зробили близько 180 тис. тестів на виявлення коронавірусу.

За минулу добу, 26 січня, у Польщі від коронавірусу померли 262 особи, від початку пандемії – понад 104,5 тис. осіб.

Нагадаємо, в Україні за добу 26 січня виявили понад 32 тисячі нових випадків COVID-19. Таке число недужих уперше фіксують в Україні за весь час пандемії.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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