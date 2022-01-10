У Pfizer розповіли, коли з’явиться вакцина проти нового штаму коронавірусу "Омікрон"

У Pfizer розповіли, коли з’явиться вакцина проти нового штаму коронавірусу "Омікрон"

Гендиректор Pfizer додав, що компанія вже виробляє перші дози для випробування.

Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що вакцина проти штаму коронавірусу "Омікрон" з’явиться вже навесні цього року. Компанія готова надати препарат державам у разі потреби.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

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"Ця вакцина буде готова в березні", — сказав Бурла в інтерв’ю телеканалу.

Гендиректор Pfizer додав, що компанія вже виробляє перші дози для випробування.

Бурла підкреслив, що нова вакцина також буде спрямована й на інші штами коронавірусу, які наразі з’являються у світі. Він зазначив, що досі незрозуміло, як саме використовуватимуть вакцину проти "Омікрона". Водночас Pfizer таки випустить готові дози на прохання деяких країн світу, які "очікують новий препарат якомога швидше".

Слід зазначити, що дослідження експертів зі Сполученого Королівства показали, що вакцини Pfizer і Moderna за 20 тижнів після другої дози захищають від "Омікрона" лише на 10%. Проте повний курс вакцинації все ще забезпечує хороший захист від важкого перебігу COVID-19.

Нагадаємо, лікар, радник мера Львова з медичних питань Тарас Жиравецький заявив, що штамом коронавірусу "Омікрон" можуть заразитися люди, які вже перехворіли. Перевірити, чи людина з симптомами недуги раптом не інфікувалась новим варіантом вірусу, можна, здавши експрес-тест на COVID-19.

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