У ПАР виявили новий варіант коронавірусу: має багато мутацій і може бути більш заразним

У ПАР виявили новий варіант коронавірусу: має багато мутацій і може бути більш заразним

Варіант містить 32 мутації в шипованому білку.

У Південній Африці виявили новий варіант коронавірусу, який має велику кількість мутацій - B.1.1.529.

Про це з посиланням на дослідбення британських вчених повідомляє видання The Guardian.

Зазначається, що ця COVID-мутація може бути більш агресивною за ті, що наразі відомі. Вчені наголошують, що новий варіант містить 32 мутації в шипованому білку. Існує ймовірність, що це може свідчити про високу заразність та навіть стійкість до вакцин.

За словами директора Інституту генетики UCL, професора Франсуа Баллу, така кількість мутацій могла накопичитися під час "єдиного сплеску". Він міг виникнути під час хронічної інфекції у людини з ослабленою імунною системою, можливо, хворої на ВІЛ/СНІД без лікування.

"Важко припустити, наскільки він може бути заразним. Поки що це слід уважно відстежувати та аналізувати, але немає причин для надмірного занепокоєння, якщо тільки найближчим часом частота таких випадків не зростатиме", - розповів науковець.

Слід зауважити, що B.1.1.529 вперше зафіксували 11 листопада у Ботсвані. Наразі відомо про три випадки у цій країні. Крім того, шість було підтверджено в Південній Африці. Ще один у Гонконгу: там захворів 36-річний турист, що повертався з ПАР. Після повернення з країни він мав негативний ПЛР-тест, але за кілька днів у нього підтвердили COVID-19.

Своєю чергою, лондонський вірусолог Том Пікок зауважує, що комбінація коронавірусних мутацій у новому варіанті "жахлива". Він зауважує, що що B.1.1.529 може бути "гіршим, ніж майже всі інші". Зокрему і "Дельта"-штам, який нині домінує у світі.

Як повідомлялося, сплеск захворюваності на COVID-19 у Європі обумовлений трьома факторами - штамом "Дельта", відмовою від вакцинації та ослабленням карантинних обмежень. Згідно з прогнозами ВООЗ, вже до березня 2022 року кількість загиблих від коронавірусу в Європі перевищить 2,2 мільйона людей.

Читайте також: