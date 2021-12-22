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У Німеччині пропонують запровадити четверту дозу вакцини, аби захиститися від "Омікрону"

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У Німеччині пропонують запровадити четверту дозу вакцини, аби захиститися від "Омікрону"

УНІАН

У Німеччині кажуть, що "Омікрон" вже за три тижні стане домінуючим штамом у країні.

Четверта доза вакцини може стати необхідною для боротьби з новим штамом коронавірусу - "Омікрон".

Про це пише The Quardian з посиланням на міністра охорони здоров’я Німеччини.

Під час прес-конференції 22 грудня новий очільник МОЗ Німеччини Карл Лаутербах сказав, що "Омікрон" стане домінуючим штамом у Німеччині вже за три тижні. Тому країна вже замовила 80 мільйонів доз вакцини, що прибуде до країни у квітні або травні наступного року.

Лаутербах також висунув пропозицію запровадити четверту дозу вакцини проти COVID-19. За його словами, це дозволить захиститися від штаму "Омікрон".

"Рівень захисту від важких симптомів COVID-19 після повторної щеплення дуже високий. Я б сказав, що це перевищує 90%" — підкреслив міністр.

Нагадаємо, У Німеччині наприкінці грудня влада планує запровадити "легкий локдаун", аби знизити зростання захворюваності та поширення "Омікрон"-штаму COVID-19.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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