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У Нідерландах протестують проти повернення карантину: поліція затримує людей

У Нідерландах протестують проти повернення карантину: поліція затримує людей

Associated Press

Карантин посилили на три тижні.

Антикарантинні протести відбулися у Нідерландах: затримали 15 протестувальників.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 15 листопада. 

Тамтешній уряд на тлі спалаху коронавірусу вирішив повернути локдаун. Обмеження стосуються сфери послуг, торгівлі та масових заходів. До того ж скорочуються години роботи барів та ресторанів. Такий частковий локдаун розрахований на три тижні.

Втім, відновлення карантинних заходів обурило частину населення. Від суботи, 13 листопада, протести і сутички з поліцією відбувались у кількох містах.

Як повідомлялося, працівники паризького парку атракціонів "Диснейленд" мітингували проти умов своєї праці. Зазначається, що насамперед вони незадоволені довгими змінами. Кажуть, працюють по 10 годин на добу кілька днів поспіль. І між цими робочими марафонами є лише один вихідний. Тож люди вимагають змінити графік та підняти зарплати.

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